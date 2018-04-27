Çatalca'da trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden kamyon, Çatalca mevkisinde yol kenarında bekleyen hafif ticari araç ile kamyonete çarptı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Cesetler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazada ölenlerin kimliklerinin tespitine çalışıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerindeki incelemeler sürüyor.
Bu arada kaza nedeniyle karayolundan ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.
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