Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye’yi yurtdışında temsil edecek

Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı “Çoklu Zeka Metodolojisinin Okul Sistemine Entegre Edilmesi” projesi, 17 bin Avro hibe desteği ile kabul edildi.

Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili Zafer Tuyli ve Öğretmen Kenan Özdemir tarafından hazırlanan proje Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Hibe desteği alan proje ile ilgili sözleşme, Avrupa Birliği Okul Eğitimi Koordinatörlüğü ve Okul Müdürlüğünce imzalandı. Erasmus+Ana Eylem 1 Okul Eğitimi ile ilgili proje, Türkiye’de ilk defa Çatalzeytin İHO tarafından hazırlandı.

Proje Yürütücüsü Okul Müdür Vekili Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Tuyli, Fen Bilimleri Öğretmeni Ender Önder, Türkçe Öğretmenleri Sonnur Kahveci ve Gülçin Can, 2-06 Nisan 2018 tarihleri araksında Macaristan’ın Budapeşte kentinde 8 günlük yerinde eğitime katılacaklar. Daha sonra öğretmenler, 6-19 Mayıs 2018 tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde teorik kurs görecekler. Yurt dışında yerinde eğitim ve teorik kurslara katılacak öğretmenlerin gidiş-geliş ve yol masrafları ise proje bütçesinden karşılanacak.

Proje Yürütücüsü Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili Zafer Tuyli, “Projemizin amacı öğrencilerimizin sahip oldukları zeka ile değerlendirilmesini, eğitim yapmalarını sağlamaktır. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Mevcut sistemle başarılarını ortaya koyamıyorlar. Her öğrenci matematik öğrenmeli fakat aşırıya kaçılmamalı. Öğrenciler başarılı oldukları dallara yöneltilmeli. Her çocuk bu proje kapsamında özeldir ve özelliğine göre eğitim almalıdır. Projemize destek veren Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan’a, İlçe Milli Müdürü Sedat Ünal’a teşekkür ediyorum” dedi.