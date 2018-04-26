HABER

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 5.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 5. katında mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın en büyük mahallesi olan Altınova’da, akşam saatlerinde bir apartmanın 5. katında mahsur kalan ve sık sık çatıya çıkıp havlayarak yardım isteyen sokak köpeğinin her an çatıdan aşağıya düşerek ölmesinden endişe eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.
Hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova İtfaiye Müfrezesi’ndeki ekipler, inşaatın 5. katına çıkarak, gün boyu aç ve susuz kaldığı anlaşılan hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İtfaiye erlerinin alt kata indirdiği sokak köpeği, hemen sokak aralarına kaçarak gözden kayboldu.
Mahalleli ise 5. katta sürekli havlayan ve her an yere düşüp çakılma tehlikesi olan hayvanı kurtardıkları için itfaiye erlerine alkışlarla teşekkür etti.

24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!
AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti.

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Yol verme kavgasında dehşet saçtı!

Yol verme kavgasında dehşet saçtı!

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.