Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 5. katında mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın en büyük mahallesi olan Altınova’da, akşam saatlerinde bir apartmanın 5. katında mahsur kalan ve sık sık çatıya çıkıp havlayarak yardım isteyen sokak köpeğinin her an çatıdan aşağıya düşerek ölmesinden endişe eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.

Hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova İtfaiye Müfrezesi’ndeki ekipler, inşaatın 5. katına çıkarak, gün boyu aç ve susuz kaldığı anlaşılan hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İtfaiye erlerinin alt kata indirdiği sokak köpeği, hemen sokak aralarına kaçarak gözden kayboldu.

Mahalleli ise 5. katta sürekli havlayan ve her an yere düşüp çakılma tehlikesi olan hayvanı kurtardıkları için itfaiye erlerine alkışlarla teşekkür etti.