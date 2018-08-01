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Çatıdan düşen 63 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 05:45 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde etrafı kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıkan gece bekçisi prefabrik çatının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen 63 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde etrafı kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıkan gece bekçisi prefabrik çatının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Maltepe Mahallesi'nde bulunan tekstil yıkama atölyesinde gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokak'ta bir sitede bekçi olarak çalışan Ercan Erikli (63), çatıdaki kapıyı kontrol ederken henüz bilinmeyen bir nedenle kırılan prefabrik çatıdan düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını içerideki makinelere çarpan Ercan Erikli olay yerinde hayatını kaybetti. Erikli'nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Erikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede önlem alırken, olayın meydana geldiği çatıda ve Erikli'nin düştüğü işyerinde detaylı olay yeri çalışması yapıldı.
ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çevredeki başka bir işyerinin gece bekçisi de arkadaşının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan yaşlı adam, cenazenin kaldırılmasına kadar olay yerinden ayrılmadı. Erikli'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Çatıdan düşen 63 yaşındaki bekçi hayatını kaybettiÇatıdan düşen 63 yaşındaki bekçi hayatını kaybettiÇatıdan düşen 63 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti

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