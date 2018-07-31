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Çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından esnaf ve vatandaşların açtığı brandaya düşüp yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından esnaf ve vatandaşların açtığı brandaya düşüp yaralanan kişi hastanede öldü.

Merkez Medrese Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında bir kişinin yattığı gören vatandaşlar, esnafın da yardımıyla branda gererek önlem aldı.

Çatıya ne için çıktığı henüz belirlenemeyen Şerif İmir (41), bir süre sonra açılan brandaya düştü.

Yaralanan İmir, ambulansla götürüldüğü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İmir'in çatıda uyuduğu ve brandaya düştüğü anları, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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çatı Kırşehir yüksekten düşme

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