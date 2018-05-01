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Çatıdan düşerek ölen kadının organları iki hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde, evinin çatısından düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Satu Işık'ın ailesince bağışlanan iki böbreği Samsun ve Ankara'daki hastaları hayata bağlayacak

Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı evinin çatısından düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Satu Işık'ın böbrekleri Samsun ve Ankara'daki iki hastaya umut oldu.

Kentte 19 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı evinin çatısından dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Satu Işık (52) ağır yaralandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Işık'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Işık'ın organları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organ Nakil Koordinatörü Birgül Tan ve hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Ailenin kararı üzerine merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu tarafından yaklaşık iki saat süren ameliyatla Işık'ın böbrekleri alındı.

Böbreklerden biri 112 Acil Servis ambulansıyla Çarşamba Havalimanı'na taşınarak tarifeli uçakla Ankara'ya gönderildi.

Yakupoğlu, böbreklerden birinin Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki, diğerinin ise Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavi gören hastaya nakledileceğini belirtti.

Yakupoğlu, "Hayatını kaybeden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu özverili davranışı gerçekleştirdikleri için ailesine sonsuz şükranlarımız sunuyorum." dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak da Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ ve doku nakli beklediğine işaret ederek aileleri bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

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