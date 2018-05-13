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ÇATIDAN GİRİP KASAYI SOYDULAR; O ANLAR KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Bayrampaşa'da bir tekstil firmasına çatıdan giren iki hırsız kasada bulunan 100 bin lirayı çaldı.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da bir tekstil firmasına çatıdan giren iki hırsız kasada bulunan 100 bin lirayı çaldı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.
Hırsızlık olayı önceki gece saatlerinde Bayrampaşa'da meydana geldi. Yüzlerini maske ve kapüşonlarıyla gizleyen iki hırsız ellerindeki levyelerle tekstil firmasının çatısından binaya girdi. Kasanın bulunduğu alana yönelen hırsızlar yanlarında getirdikleri levyelerle kasayı açtı. Kasada bulunan 100 bin lirayı çantalarına koyan hırsızlar üst katta bulunan yangın merdiveninden aşağı atlayarak kayıplara karıştı.

SABAH FARKETTİLER
Sabah iş yerine gelen görevliler kasanın yerinden çıkarılıp açıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Büyük zarara uğradıklarını ve önlem alınmadığını söyleyen tekstil firmasının sahibi Ahmet Öztürk,
"Sabah iş yerimizi açtığımızda baktık her yeri dağıtmışlar. Hırsızlık olmuş. İlk değil bu Bayrampaşa'da sürekli yaşanan bir olay. Terastan 8 tane kilidi patlatarak giriyorlar ve her tarafı talan ediyorlar. Yaklaşık 100 bin lira zararımız var" dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA
Kasadan 100 bin lira çalan hırsızlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların yüzlerini gizledikleri ve ellerinde levye olduğu görülüyor. Hırsızlar daha sonra kasanın olduğu bölüme yöneliyor ve bir süre sonra çaldıkları paralarla üst kata çıkıyor.
Polis ekiplerinin kaçan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Güvenlik kamera görüntüleri
-İş yeri içinden ve dışından görüntü
-Firma sahibi ile röportaj
-Diğer detaylar

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