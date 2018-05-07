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"Çatışma Bölgelerinde Çocukluk" konferansı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

ARGEDA Kurucusu Doç. Dr. Arslan: - "Yapılan çalışmaların sonucunda özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren kuruluşların daha aktif rol oynamaları istendi. Türkiye, Ürdün, Bangladeş gibi ülkelerin bu konuya dair yaptıkları katkıların önemli olduğunu, bunların desteklenmesinin gerekliliği vurgulandı"

İSTANBUL (AA) - Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tilemsen Üniversitesi Dinler Antropolojisi Birimi iş birliğiyle düzenlenen "Çatışma Bölgelerinde Çocukluk" konulu uluslararası konferans sona erdi.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ARGEDA Kurucusu Doç. Dr. Ali Arslan, konferansa ağırlıklı olarak Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Sudan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığını söyledi.

Arslan, 2 gün boyunca devam eden konferansta çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sorunlarının ele alındığını belirterek, "Konferansta problemler masaya yatırıldıktan sonra çözüm önerileri ortaya konuldu ve çocukların uğradığı mağduriyetlere dikkat çekmeye çalıştık." dedi.

Konferansın sonuçlarına da değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan çalışmaların sonucunda özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren kuruluşların daha aktif rol oynamaları istendi. Türkiye, Ürdün, Bangladeş gibi ülkelerin bu konuya dair yaptıkları katkıların önemli olduğunu, bunların desteklenmesinin gerekliliği vurgulandı. Avrupa ülkelerinin ayrımcılık yapmaması gerektiği, çocuk haklarının korunması noktasında daha fazla çaba göstermesine vurgu yapıldı."

Arslan, konferans kapsamındaki çalışmaların özet olarak bir kitapçık haline getirildiği bilgisini de vererek, "Daha sonra çalışmaların bütün metinleri toplanarak büyük bir kitap haline de getirilecek. Hem bilim dünyasına katkı sunmaya çalışılacak hem de yöneticilere bir alt yapı hazırlamış olacak." diye konuştu.

Konferans sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

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Çatışma Bölgelerinde Çocukluk Uluslararası Konferansı Doç. Dr. Ali Arslan

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