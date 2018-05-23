"Çatışma bölgelerinde sağlık görevlileri tehlike altında"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 2016'da kabul edilen çatışma bölgelerinde sağlık görevlileri ile hastanelerin korunmasını öngören BM kararına rağmen 16 ülkede hastane ve sağlık görevlilerine yönelik bin 200'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Komitenin yöneticisi Yves Daccord, BM Güvenlik Konseyinde, son 2 yılda adlarını açıklamadığı 16 ülkede sağlık görevlilerin öldürülmesi, tehdit edilmesi ve kaçırılmasının yanı sıra ambulansların engellenmesi, tıbbi malzemenin imha edilmesi ve cephelerden geçişine izin verilmemesi, hastanelerin bombalanması ve yağmalanması gibi bin 200'den fazla olayın yaşandığını söyledi.

Daccord, "Sözler ile eylemler arasındaki uçurum çok dramatik." ifadesini kullandı.

Çatışmada Sağlığı Koruma Koalisyonunun dün yayımlanan 5. raporunda da 2017'de 23 ülkede hastane, sağlık görevlileri, hasta ve ambulanslara 700'den fazla saldırının düzenlendiğine dikkat çekildi.

Rapora göre, bu saldırılardan 252'si Suriye, 93'ü Filistin, 66'sı Afganistan, 52'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 37'si Güney Sudan, 35'i Irak, 24'ü Yemen, 23'ü Nijerya ve 20'si Kongo'da düzenlendi.

Koalisyonun raporunda BM kararının, etkili bir eylemi teşvik etmediği ve son verilerin "ümitsiz" olduğu vurgusu yapıldı. çatışan tarafların yaralı ve hastaların tedavi edildiği tesisler ile personeli korunmasını talep eden

