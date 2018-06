"Çatışma yaşanan ülke sayısı 30 yılda en yüksek seviyeye çıktı"

KOPENHAG (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 30 yılda "şiddetli çatışmalara" sahne olan ülke sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Ara buluculuk konulu Oslo Forumu'na katılmak üzere Norveç'te bulunan Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı ve ölü sayısı bakımından savaş olarak sınıflandırılabilecek "şiddet durumunun" 2007 yılından bu yana üç katına çıktığını, "düşük yoğunluklu çatışmaların" yüzde 60 arttığını kaydetti.

Son 30 yılda "şiddetli çatışmalara" sahne olan ülke sayısının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Guterres, çatışmaları önleyici girişimlerin her zamankinden daha gerekli olduğunu belirtti.

Guterres, 2005'ten bu yana çatışmalarda ölen kişi sayısının da on misli arttığını ve küresel terörizmin, "her an her yerde vurabilecek" yeni bir mücadele türü olduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "2017 Küresel Eğilimler" raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısının 68,5 milyon gibi çok yüksek bir rakama çıktığı belirtilmişti.