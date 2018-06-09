Çatışmada yaralanan uzman onbaşı, 16 gün sonra şehit oldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 16 gün önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
Lice ilçesinin Birlik Köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır'daki ilk müdahaleinin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. GATA'da 16 gündür tedavi altına tutulan Sağlam, bugün şehit oldu.
Şehit Uzman Onbaşı Sağlam'ın cenazesinin, yarın memleketi Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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