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Çatıya çıkan apartman görevlisi polislere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de apartmanın çatısına çıkan apartman görevlisi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı.

Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de apartmanın çatısına çıkan apartman görevlisi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Bir saat süren çalışmayla ikna edilen apartman görevlisi polis merkezine götürüldü. Olay, 02.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yüksel Y. isimli kişi, 10 yıldır apartman görevlisi olduğu 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alarak binanın önüne hava yastığı kurdu. Bir saat süren çalışmayla Yüksel Y. ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

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