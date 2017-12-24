Çatıya kamyonet düştü: 1 yaralı

Karabük'te uçurumdan yuvarlanarak bir evin çatısına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğantepe mevkisinde Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ramazan Tamaç'a ait tek katlı boş evin çatısına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lort'un yanında başka birinin daha olduğunu söylemesi nedeniyle bir süre çevrede arama yapan polis ve itfaiye ekipleri, herhangi bir kişiye rastlayamadı.

(AA)