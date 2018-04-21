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Çaturoğlu, 23 Nisan bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, milli egemenlik üzerinden hiçbir vesayet ve tahakkümü asla kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya 23 Nisan 1920’de ilan ettiğini ifade etti.Milletvekili Çaturoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir.

Çaturoğlu, 23 Nisan bayramını kutladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, milli egemenlik üzerinden hiçbir vesayet ve tahakkümü asla kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya 23 Nisan 1920’de ilan ettiğini ifade etti.
Milletvekili Çaturoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bundan tam 98 yıl önce milletimizin büyük fedakârlıklarıyla TBMM kurulmuş, milletimizin bağımsızlığının ve kararlılığının rumuzu olmuştur. Bu tarih, Türk milletinin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının ve neticenin alınmasının en büyük örneklerinden birini teşkil etmektedir. Türk milletinin önünde yepyeni bir ufuk açılmış ve bu sayede yeni bir rota, yeni idealler ve yeni hedefler doğmuştur. Bu ideal ve hedeflerin ilk adımı olarak, ’’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ ilkesine dayalı, demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri atılmıştır. Türk milleti, hangi şart altında olursa olsun, milli egemenlik üzerinden hiçbir vesayet ve tahakkümün asla kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.
Yüce Meclisimiz, geçmişte nasıl ki bu ülkenin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynağı olarak yarınlarımızı parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Bugün de özgür, bağımsız, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye’yi geleceğe taşımak bizlerin ve çocuklarımızın en önemli görevlerindendir. Türkiye’yi karanlıklardan kurtararak, aydınlık gelecekler inşa etmek bizlere düşen önemli bir vazife, genç nesillerimiz ise aydınlıkları sürdürecek birer meşaledir. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras; daha güzel, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye olacaktır. Milli Mücadele’de emeği geçmiş olan herkesi rahmetle anıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

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