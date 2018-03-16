Çaturoğlu, Çufalı’yı kutladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı kutladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı kutladı ve başarılar diledi. Çaturoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “YÖK Başkanlığının önerdiği adaylar arasından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Rektör olarak Prof. Dr. Mustafa Çufalı atanmıştır. Çufalı’yı tebrik eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!
Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum