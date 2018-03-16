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Çaturoğlu, Çufalı’yı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı kutladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı kutladı ve başarılar diledi. Çaturoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “YÖK Başkanlığının önerdiği adaylar arasından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Rektör olarak Prof. Dr. Mustafa Çufalı atanmıştır. Çufalı’yı tebrik eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim.”

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