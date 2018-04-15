Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ne ilgi her geçen gün artıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Hafta sonu üniversite öğrencileri ve ilkokul öğrencileri Aizonai Antik Kenti ve dünyanın ilk borsa binasını ziyaret ederek Çavdarhisar Kaymakamlığı’nın görevlendirdiği rehber eşliğinde binlerce yıllık tarihi mekanlar hakkında bilgiler alıyorlar.
Kütahya Germiyan Bilge Koleji 3. sınıf öğrencilerinin hafta sonu öğretmenleriyle beraber düzenlediği Aizonai Antik Kenti ve Dünyanın İlk Borsa Binası ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenler binlerce yıllık kalıntılar hakkında bilgilendirildi.
Okul öğretmenlerinden Ayşe Akçay, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Germiyan Bilge Koleji 3. sınıflar olarak Aizonai Antik Kenti’ni dolaşmaya geldik. Dünyanın ilk Borsa binasının yanındayız. Kaymakamlık makamının görevlendirdiği rehberimiz öğrencilerimizi bilgilendiriyor’’ dedi.
Öğrencilere dünyanın ilk borsa binasının nasıl kurulduğunu anlatan Rehber Hüseyin Karaaslan, yaptığı bilgilendirmede, ’’Bu yapı 1970 Gediz depreminden sonra açığa çıkartılan yapılardan bir tanesi. 1970 Gediz depreminde Çavdarhisar ilçemizin merkez camisi yıkılır. Daha sonra köylülerimiz toplanıyorlar ve buraya yeni bir camii inşa edelim diyorlar. Yıkılan caminin molazları kaldırırken burada görmüş olduğunuz yuvarlak yapının taşları açığa çıkıyor. O dönemde Alman arkoloji mühendisleri burada çalışma yapmakta ve açığa çıkan taşları incelemeye başlıyorlar. Diyolarki, buraya cami yapamazsınız, burası antik dönemde etin ve balığın taze satıldığı pazar yeridir. Buradaki pazar yeri Milattan sonra 301 yılına kadar et ve balık satışı için kullanılmış. Ancak 301 yılında enflasyonla mücadele başlıyor. Mücadele yöntemi ise imparator tarafından maksimum fiyatlar belirleme şekli oluyor. İmparator bir kararname yayınlıyor ve Roma İmparatorluğu’nun bütün şehirlerine gönderiyor. 301 yılında bu kararname gelir ve buranın duvarlarına yazılır. 301 yılından itibaren artık bu yapı borsa olarak adlandırılır’’ dedi.
Öğrenciler daha sonra Rehber Hüseyin Karaaslan eşliğinde Artemis tapınaklarının sembolü olan ve dünyanın ilk borsa binasında bulunan geyik figürünü inceleyip bilgiler aldılar. (YD-EFE)
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