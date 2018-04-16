Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda, Matematik ve Bilim Şenliği etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik sonunda öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecek ve içecekler öğrencilere ikram edildi.
Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda Matematik ve Bilim Şenliği yapıldı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından sayısal, bedensel ve eğitsel yarışmalar düzenlendi. Etkinlikler öncesi öğrencilerimize ikramda bulunuldu. Hazırlıklar kapsamında okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçemizde oyun parkurları oluşturuldu.Yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler. Emeği geçen tüm öğretmen, personel ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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