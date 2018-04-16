HABER

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda Matematik ve Bilim Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda, Matematik ve Bilim Şenliği etkinliği düzenlendi.Düzenlenen etkinlik sonunda öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecek ve içecekler öğrencilere ikram edildi.Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda Matematik ve Bilim Şenliği yapıldı.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda Matematik ve Bilim Şenliği

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda, Matematik ve Bilim Şenliği etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik sonunda öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecek ve içecekler öğrencilere ikram edildi.
Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda Matematik ve Bilim Şenliği yapıldı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından sayısal, bedensel ve eğitsel yarışmalar düzenlendi. Etkinlikler öncesi öğrencilerimize ikramda bulunuldu. Hazırlıklar kapsamında okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçemizde oyun parkurları oluşturuldu.Yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler. Emeği geçen tüm öğretmen, personel ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda Matematik ve Bilim Şenliği

ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.