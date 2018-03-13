Çavdarhisar’da Afrin şehitleri için program

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Afrin şehitleri için program düzenlendi.
Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, Kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çavdarhisar İmam hatip Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Osman Genç yaptı. Protokol tarafından İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Program sonunda okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Afrin Şehitleri için okunan hatimlerin duası, Din Kültürü öğretmeni Merve Buğra tarafından yapıldı. (YD-EFE)
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