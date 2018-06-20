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Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

JAPONCA KONUŞTU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokenti'nde bulunan firmaların sahip ve çalışanlarıyla biraraya geldi.

Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)

JAPONCA KONUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokenti'nde bulunan firmaların sahip ve çalışanlarıyla biraraya geldi. Toplantıya AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuşması sırasında Antalya Teknokent'deki 110 firma arasında 3 Japon firması bulunduğunu da belirterek, toplantıya katılan Japon firmalarının temsilcileriyle kısa süre Japonca konuştu.
Antalya'da güzel gelişmelerin yanı sıra AÜ ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kısa sürede büyük yol kat ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “İktidara geldiğimiz ilk yıllarda üniversitelere ar-ge için gönderilen ödeneklerin büyük bölümünün geri döndüğünü gördük. Gerçekten cumhurbaşkanımız buna çok üzülüyordu. Ar-ge için gönderilen bu kaynaklar nasıl kullanılabilir, bu konuda 16 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde artık bu ödenekler yetmemeye başladı, ek ödenekler talep ediliyor. Türkiye 16 yılda teknoloji, bilişim alanında ciddi mesafe katetti. Dünyanın en çoğu demiyorum ama geçmişle kıyaslıyorum. Bilişim altyapısı, iletişim, teknoloji ve ar-ge kapsamında Türkiye ciddi yol katetti" dedi.
GÜÇ DENGESİ DOĞUYA KAYIYOR
Gebze'de kurulan teknoloji bankasının az gelişmiş ülkelere teknoloji transferiyle destek verdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "İletişim ve bilişimde ilerleyelim ama ileri teknoloji üretim, endüstri ve ekonomiye nasıl geçebiliriz. Dünyada da artık ağır teknolojiden yüksek teknolojiye geçiş var ve güç dengesi yılda 140 km hızla batıdan doğuya kayıyor. Biz de buna ayak uyduralım ki dünyayla rekabet eden bir ülkemiz olsun. 16 sene öncesine göre geldiğimiz noktayla övünüyoruz ama tablo iyi değildi. Ama gelecekle kıyasladığımızda bu yolun daha başındayız. Önemli olan bu zihinsel değişimi yakalayabilmek. 16 yıldır karşılaştığımız zorluklardan biri zihinsel değişimdeki zorluklar, statüko. Bilim, ar-ge, teknolojiye önem veren özel sektör ve akademik dünyada böyle bir statüko olmadığını görüyoruz" dedi.
5 MİLYON KİŞİLİK TEKNOLOJİ ŞEHRİ
Antalya'da 5 milyon kişilik teknoloji şehri kurulma projesini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bilişim vadisi önemli ama bizim rüyamız, hayalimiz Antalya'ya bir teknoloji şehri kazandırmak. Tüm alanlarda ar-ge yapılacak, üniversitelerle entegre edilecek, teknoloji ağırlıklı üretim yapılacak, milyonlarca insanın yaşayacağı bir şehirden bahsediyorum. Silikon vadisi gibi bir şehri kurmamız lazım. Türkiye'de en uygun yer Antalya. İstanbul'a alternatif olabilecek, İstanbul'un yükünü alabilecek, göçü açısından tek şehir. Antalya ayrıca çok kolay ulaşılır. Buraya gelen akademisyen, mühendislerin sıkılmadan çalışabileceği bir şehir. Geçen gün Çin'de Huwai şirketini ziyaret ettim. Konyaaltı plajında akılı kent için Büyükşehir Belediyemiz Huwavi ile çalışıyor. Antalya'yı tamamıyla akıllı kent yapmamız lazım. Altyapımızın da güçlü olması lazım. Teknoloji şehrimizde sadece ar-ge üretim olmayacak sanat, spor tesisleri, golf sahası, kültür her alanda da gelen mühendislere hizmet edecek alanlar olacak. Yüksek teknolojili ekonomi için bedava arsa dahil her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda sektörler belirlendi ve stratejik planımız da hazır. Önümüzdeki süreçte bu bizim önceliğimizdir. Ancak böyle rekabet edebiliriz, ancak böyle 11 bin dolan kişi başına düşen milli gelirimizi 30-40 bin dolara çıkarabiliriz."

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Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)

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