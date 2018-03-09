Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Afrin Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, "Harekatın zor kısmı sona erdi, kent merkezine yöneldik" dedi.
Çavuşoğlu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını söyledi. Ayrıca bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini de bildirdi.
Dışişleri Bakanı, "ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi.
'HİÇ KİMSE BİZİ NATO'DAN ÇIKARAMAZ'
Çavuşoğlu, "Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?" sorusunu ise "Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır" diye yanıtladı.
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