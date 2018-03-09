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Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 'ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' dedi.

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Afrin Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, "Harekatın zor kısmı sona erdi, kent merkezine yöneldik" dedi.

Çavuşoğlu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını söyledi. Ayrıca bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini de bildirdi.

Dışişleri Bakanı, "ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

'HİÇ KİMSE BİZİ NATO'DAN ÇIKARAMAZ'

Çavuşoğlu, "Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?" sorusunu ise "Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır" diye yanıtladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Son dakika Afrin ABD

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
helal olsun geri adım atmadiniz alın size meyvesi kimse kimseden üstün değil ancak senelerdir bunu hiç bir hükümet anlayamadı suanki bile yeni anliyor...
@slmebk66 yarın gene kandırıldık demesın
en geç bir yıla kadar aldatıldık muhabbetleri dönmeye başlar.. geçen süre içersinde ypg pyd hazılıklarını tamamlar tekrardan gireriz bir yerlere olan yine biz gariplere olur.
inşallah Yine Kandıralımıyoruzdur yoksa işimiz çok zor umarım bu hainler bu defa dürüst davranırlar ama zannetmiyorum kafir aynı kafir zındık aynı zındık
munbic için de mutabık olmustunuz. ne oldu "Kan-dı-rıl-dık" oldu. size inanmıyorum ve güvenmiyorum...
sonra gene kandırıldıkkkl demeyin !!! hala akıllanmadınız dimiiii yuh olsun sizeeee !!!! müslümanın müslümandan başka dostu yontuuuuurrrrrr bunu yenimize sokun artık yaaa yazık ya valla yazıkkkk yuuuh
ABD nin 4000 Tır silah verdiği PKK dan Vazgeçeceğine Ben inanmıyorum Söz de anlaşmakla ,Arazide anlaşmak farklı olur anlaştıkta neye göre anlaştık O Teröristleri ABD Öldürüp gömecekmi? Hayır! neyapacak peki? Kimbilir nereye destek amaçlı yerleştirecektir yine ABD zaman kazanmaya yönelik dümenler çeviriyor yine
yinemi sen siyasi bilimci palermo544 konuştu.
@palermo544 HAYIRDIR palermo MAAŞINI MI ÖDEMEDİLER....??? DAK GERİ GİDELİM...:)))
Amerikanın aklı yenimi başına geliyor, baktılar Öso ve Türk ordusu gümbür gümbür geliyor, adamlar tırstı biranda, durmak yok yola devam bence.
ne verdik abiye..ne verecekler bize..reza ne söylemiş mahkemede onunda haberini bekliyoruz..trajikomik bir basın var..esad yıkılacak Suriye bölünecek..biz toprak bütünlüğü diye Suriye rejim karşıtı güçlerle afrine giriyoruz..vallahi garip bir toplumda yaşıyorum..
La oğlim.. Bak yine kandırılır sanız!? Bunun bedeli ağır olur! Amerika bu. Pantolonu çıkartmadan, adamın iç donunu alır! Neye karşın anlaştınız. hele bilek...
Noldu la akkoyunlar konuşun hadi
ahhha kesin sattılar bir yeri
yuh be ne zaman anlaştınız. daha cumhurbaşkanı bugün ateş püskürüyodu
yenilikçi güncellenmiş islam abd ile muttefik olup müsluman zülmüne karışmıyor galiba..bende hemen upload edip indirip yaşayayım güncelleştirilmiş islamı..
demek ki yine kandırıldınız!!!
hala abd le anlaştık diyosunuz ya !!!!
Şeytanla anlaşmışmış.
şimdilik anlaştık desene seçime kadar. yok siz akıllanmazsınız
ABD zaten baş terörist kimle anlaşama yapıyorsunuz boşu boşuna ALLAH ASKERLERİMİZİ MUZAFFER KILSIN.
OPERASYON MÜNBİC VE AFRİNİ TEMİZLEME OPERASYONU İSE SÖZÜMÜZ OLAMAZ. KEZA BİZİM ASIL HEDEFİMİZ FIRATIN DOĞUSUNDAKİ PKK. YUVALARIDIR. .SAYIN DIŞ İŞLERİ BAKANI AMERİKAYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ FIRATIN DOĞUSUNA ALIN BİZ FIRATIN DOĞUSUNA OPERASYON YAPMAYACAĞIZ DENİYORSA . KUSURA BAKMAYIN BU İŞ BİRAZ MİDE BULANDIRIR. BİZ ZATEN 35 SENEDİR TERÖRLE SAVAŞIYORUZ FIRATIN DOĞUSUNDAKİ PKK. ÖRGÜTÜNÜ TEMİZLEMEDİKTEN SONRA BİZ BUNCA SAVAŞI BOŞUNAMI YAPTIK DİYE SORAR BU MİLLET. ..YANİ FIRATIN DOĞUSUNU TEMİZLEYENE KADAR BU OPERASYONLAR MUTLAK SÜRMELİDİR. AKSİ DURUM T.C. DEVLETİ İÇİN HİCDE İYİ BİR NETİCE VERMEZ....
yapmayın bunu bize durmayın sakın vurun hainleri abd dost müttefik değil düşman
Bazı arkadaşlar hala şunu anlayamıyor. Son yüzyılda hiçbir sorun masada çözülmedi masa sadece oyalama yeridir TC de şimdi bunu öğrendi masada müzakeresini yapıyor ancak işimize gelmediğinde sahaya inebiliyoruz şuan için menbiçe gitme şansımız zaten yok 2ay sonrada zaten sözler tutulmazsa gireriz.
HADİYA ....NOLDUDA ANLAŞTIN PEKİ..NEYE KARŞILIK ACABA....ANLAŞIRSINIZ TABİKİ..NSAILSA SİZİN EVLATLARINIZ ŞEHİT OLMADIKİ.....YAZIK DEĞİLMİ O ANA KUZULARINA HA...SİZİN GİBİLER OLMAZ OLSUN OLMAZ....BUGÜN BAŞKA YARIN BAŞKA...YETER LA YETER......ARTIKKK.....ÇEKİN ELLERİNİZİ ÇEKİN GİDİN ARTIK..HUZUR BULALIM BİZDE....
millet tırsıdan yorum yapamıyor
Kandirildik dediniz...Güvenilmeyen ülke ABD'nin ayağına kadar gidip güven mi tazelediniz! Ne oldu ne verdiniz de anlaştınız... Şeker fabrikaları mı?
Hala millet Amerika korktu şu bu diyor, Türkiye Suryeden cıkamaz kara savaşı öyle kolay değil mecburen cekilecek adı da anlaştık oldu.Sen amerikayamı saldırdin ki anlaştın.Terör saldırıları secime doğru artar Akp de bunu oy için mitinglerde kullanır tekbaşına iktidar terörün kökünü kazıyacaz ,istikrar diye aynı hikayeler.Akp doğrulukla secim kazanamaycagı için hep birşeyleri kullanması gerek bir ara baş örütüsüydü şimdide şehitler..
ABD almadan vermez!Neler oldu acaba?
işi bilen birilerini al yanına da KANDIRMASIN LAR yine..
yeni bir kandırılma vakası...
ypg-pkk lı gerillalar hadi yine iyisiniz .coniler sayesinde yırttınız.artık ileri bir tarihlerde ,bir başka planda buluşmak umuduyla.gidilebilecek yerler ermenistan,guantanamo adası,yunanistan ve israildir.
Yazıklar olsun size, sonuna kadar dik duramadınız. Bu kadar şehit verdiğimiz halde yelkenleri indirdiniz. Hakkımız haram olsun size. Şehit kanı döken Amerika ile anlaştınız ya, Hakkımız haram olsun size
boşversenize neyi anlaştınız amerika bukadar yeter dedi ve bitti ne kazandık koca bir hiç ne kaybettik şehitlerimiz harcanan paralar ve ülkedeki milyonlarca vatan haini suriyeliler işte olay bu saygılarımla
he he he bu ülkenin vatandaşımı değilmi belli olmayan ne idüğü belirsizler sürüsü bir ağız olmuş tutturmuş gandırulduk die başka bir halt bilmiyen saldırmak için aynı cümleyi kullanan aptallar sürüsü kandırıldık bayatladı artık
Eeee Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi meyve vermeye başladı. artık yeni şeker lerimiz Amerikan malı...
Allah sizi kahretsin bee ! yeter bee. bir işide adam gibi yapın sonuna kadar gidin be yazıklar olsun size yine uşak olacaksınız yine abd ne isterse onu yapacaksınız değil mi ? yazıklar olsun size
ne komik mehtercıler var? ABD ile anlaşmışlar..... zaten ONLARIN istemediği, öngörmediği hiç ama hiç birşeyi yapamazsınız... EY AMERİKA ,EY AVRUPA nidaları sadece mehter gazı içindir...... yazık ülkenin gencecik çocuklarına... Bizim anti-Amerikancılar,bizim sözde milletini yurdunu seven "milliyetçiler" bundan bile zafer çıkaracak zekadalar ya; artık bence sözün bittiği yer
Bazı arkadaşlar hala şunu anlayamıyor. Son yüzyılda hiçbir sorun masada çözülmedi masa sadece oyalama yeridir TC de şimdi bunu öğrendi masada müzakeresini yapıyor ancak işimize gelmediğinde sahaya inebiliyoruz şuan için menbiçe gitme şansımız zaten yok 2ay sonrada zaten sözler tutulmazsa gireriz.
bu olmadı , Türkiyede, suriyede ve ırakta son pkk lı ölünceye kadar mücadele şart
abd ile mutabık kaldık anlaştık dediği konu nedir..???fıratın doğusu ve mümbiç için kararı alındı...sözde kürdistan devleti kuruluşu için mümbiç ve fıratın doğusu verildimi acaba ...abd istediği olmadığı sürece hiç bir devlet ve hiç bir örgütle anlaşmaz..bugün istediklerini yaptıkları için pkk pyd veya ypg veya başka ismle anılan terörist örgütlere her türlü desteği ve yardımı yapıyor...çavuşoğlunun buanlaşmanın mutabık olmanın içeriğini açıklaması gerekir..sonra aldatıldık yalanına sığınacaklarsa açıklamazlar o başka...
Yazıklar olsun.!!!Bunca şehidi siz hainler usa ile anlaşasınız diye mi verdik.Usa bir dost diyorsunuz bir düşman diyorsunuz.Sonra tekrar bir dost bir düşman diyorsunuz.Önce buna bir karar verin sonra politikanızı da ona göre yapın,bizde bilelim.Gerçi bize göre usa ebedi düşman ya.
Ne desem.
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