Çavuşoğlu, ABD'li kanaat önderleri ve iş adamlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, LAWAC'taki temaslarının ardından geçtiği Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu rezidansında Los Angeles Ticaret Odası üyeleri ve Amerikalı iş adamlarıyla görüşmelerde bulundu. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Söz konusu toplantıya LAWAC Başkanı Terry McCarthy ve konseyin diğer yöneticileri katıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da görüşmede hazır bulundu.

Toplantıda Çavuşoğlu'nun, yaşanan önemli sorunlara rağmen Türkiye ile ABD arasındaki olumlu ve yapıcı gündemin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çektiği belirtildi.

Çavuşoğlu, ABD'nin en önemli düşünce kuruluşlarından LAWAC'ta katıldığı toplantıda, bölgenin önde gelen kanaat önderlerine Türk-Amerikan ilişkilerindeki güncel konuları ve Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles Küresel İlişkiler Konseyi (LAWAC) yöneticileri ve Los Angeles Ticaret Odasını temsil eden iş adamlarıyla ayrı ayrı görüştü.

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Los Angeles kentindeki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı kanaat önderleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Los Angeles Ticaret Odası Başkanı Gary L. Toebben, 1st Century Bank CEO'su Alan Rothenberg, Metal Toad CEO'su Joaquin Lippincott, Milken Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kevin Klowden ve Los Angeles Limanı Direktörü James MacLellan gibi isimlerin katıldığı kaydedildi. İş adamlarıyla görüşmede Büyükelçi Kılıç ile Başkonsolos Oğuz da yer aldı.

Toplantı öncesinde rezidansın bahçesini gezen Bakan Çavuşoğlu, rezidansın tarihçesi ve yerleşimi hakkında Başkonsolos Oğuz'dan bilgi aldı ve yerleşkedeki basketbol sahasında kısa bir süre basketbol oynadı.

Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yerde, Kaliforniya'da şehit edilen üç Türk diplomat anısına çelenk bırakmıştı.

Los Angeles programını cumartesi günü tamamlaması beklenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacak ve burada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirecek.

(AA)