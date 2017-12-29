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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(AA)

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