Çavuşoğlu ASEAN'ın Ankara büyükelçileri ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gitmeden önce ASEAN ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Wardana, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan Pham Anh, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab, Brunei Darussalam'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Şafi bin Hacı Kasım ve Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Singapur'da düzenlenecek olan ASEAN 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, ASEAN ülkeleri Büyükelçileriyle Ankara'da bir araya geldik. Giderek gelişen ve çeşitlenen Türkiye-ASEAN işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Singapur'un ev sahipliğinde 1-4 Temmuz'da düzenlenecek toplantıya Bakan Çavuşoğlu Türkiye adına katılacak.