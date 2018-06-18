ÇAVUŞOĞLU ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK (EK)

Esnaf gezisinin ardından partisinin Manavgat İlçe Teşkilatı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği muhtarlar ve mahalle başkanları toplantısında katılımcılara seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Geçen günlerde 2 miting çok önemliydi. Biri Antalya, diğeri İstanbul. Antalya mitingi için bizzat Cumhurbaşkanımızın tabiriyle söylüyorum, 'muhteşem'di. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için Manavgat'ta çalışmalarda bulundu. İbrahim Sözen Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, esnafa hayırlı işler diledi, hal hatır sordu ve partisine oy istedi. Ak Parti Manavgat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Uluçay'ın optik mağazasına giren Bakan Çavuşoğlu, gençlik yıllarında toptan optik işiyle uğraştığını hatta üretimini yaptığını hatırlattı. Bunun üzerine Emre Uluçay, "Sayın bakanım siyasette olmanızdan çok memnunum. Dışişleri Bakanlığını süper yapıyorsunuz. Bu işi de çok iyi yaptığınıza eminim" dedi. Bakan Çavuşoğlu da "Ben bu işte kalsaydım, size ekmek kalmazdı" diye cevap verdi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORLAR'

ABD'de bir arkadaşının kendisine dün mesaj attığını ve İstanbul mitinginin videosunu mesaj eklediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Videoda, reis de İstanbul şiirini okuyor. (Arkadaşını kastederek) Diyor ki, 'Bizimkiler görmüyorlar bu adamın ne kadar sevildiğini. Hiç hayatında bizimkiler bu kadar insanı topluca görmüşler mi?' diyor. Bunu söyleyen bir Amerikalı. Ben de dedim ki bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorlar" diye konuştu.

'MENBİÇ'TE BERABER KARAR VERECEĞİZ'

Toplantıda Türk askerinin Menbiç'e doğru girmeye başladığını da anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk askerinin bulunduğu her yerde huzurun, barışın ve adaletin olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol haritası mutabakatını Washington'da sağladık, onayladık. Ne dedik, 'Şimdi sıra geldi uygulamaya.' Artık oyalama yok, birlikte adım var. Ve orada YPG'lilerin, PKK'lıların Menbiç'ten çekildiğinden emin olacağız ve bizim de askerimiz olacak. Tamamen YPG, PKK çekildikten sonra ikinci aşamada, buralarda kim görev alacak, kim yönetecek, güvenlik güçlerinin yapısında kimler olacak, beraber karar vereceğiz. Artık söz verdin, tutacağım, tutmayacağım yok. Beraber, birlikte, gözümüzün önünde. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun 2 izahı var; birincisi Türkiye Cumhuriyeti artık sahada da güçlüdür, masada da güçlüdür. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti yeri geldiği zaman sert gücünü balyoz gibi gösterir, yeri geldiği zaman da diplomasiyi en iyi şekilde işletip, masada işi halleder."

