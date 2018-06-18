HABER

ÇAVUŞOĞLU ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (3)   ESNAF ZİYARETİ YAPTI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için Manavgat'ta çalışmalarda bulundu.

Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (3)

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için Manavgat'ta çalışmalarda bulundu. İbrahim Sözen Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, esnafa hayırlı işler diledi, hal hatır sordu ve partisine oy istedi. Ak Parti Manavgat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Uluçay'ın optik mağazasına giren Bakan Çavuşoğlu, gençlik yıllarında toptan optik işiyle uğraştığını hatta üretimini yaptığını hatırlattı. Bunun üzerine Emre Uluçay, "Sayın bakanım siyasette olmanızdan çok memnunum. Dışişleri Bakanlığını süper yapıyorsunuz. Bu işi de çok iyi yaptığınıza eminim" dedi. Bakan Çavuşoğlu da "Ben bu işte kalsaydım, size ekmek kalmazdı" diye cevap verdi.

'ANTALYA MİTİNGİ MUHTEŞEMDİ'

Esnaf gezisinin ardından partisinin Manavgat İlçe Teşkilatı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği muhtarlar ve mahalle başkanları toplantısında katılımcılara seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Geçen günlerde 2 miting çok önemliydi. Biri Antalya, diğeri İstanbul. Antalya mitingi için bizzat Cumhurbaşkanımızın tabiriyle söylüyorum, 'muhteşem'di. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORLAR'

ABD'de bir arkadaşının kendisine dün mesaj attığını ve İstanbul mitinginin videosunu mesaj eklediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Videoda, reis de İstanbul şiirini okuyor. (Arkadaşını kastederek) Diyor ki, 'Bizimkiler görmüyorlar bu adamın ne kadar sevildiğini. Hiç hayatında bizimkiler bu kadar insanı topluca görmüşler mi?' diyor. Bunu söyleyen bir Amerikalı. Ben de dedim ki bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorlar" diye konuştu.

'MENBİÇ'TE BERABER KARAR VERECEĞİZ'

Toplantıda Türk askerinin Menbiç'e doğru girmeye başladığını da anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk askerinin bulunduğu her yerde huzurun, barışın ve adaletin olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol haritası mutabakatını Washington'da sağladık, onayladık. Ne dedik, 'Şimdi sıra geldi uygulamaya.' Artık oyalama yok, birlikte adım var. Ve orada YPG'lilerin, PKK'lıların Menbiç'ten çekildiğinden emin olacağız ve bizim de askerimiz olacak. Tamamen YPG, PKK çekildikten sonra ikinci aşamada, buralarda kim görev alacak, kim yönetecek, güvenlik güçlerinin yapısında kimler olacak, beraber karar vereceğiz. Artık söz verdin, tutacağım, tutmayacağım yok. Beraber, birlikte, gözümüzün önünde. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun 2 izahı var; birincisi Türkiye Cumhuriyeti artık sahada da güçlüdür, masada da güçlüdür. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti yeri geldiği zaman sert gücünü balyoz gibi gösterir, yeri geldiği zaman da diplomasiyi en iyi şekilde işletip, masada işi halleder."

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştıAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı
On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.