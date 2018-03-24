Çavuşoğlu: Avrupa'da Türkiye için Avusturya modeli başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıktığını belirterek, "Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. 'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız' demeye başladılar" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti Antalya İl 5'inci Gençlik Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle gurur duyduğunu söyledi. Kongrenin şölen havasında geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'daki tüm kongrelerde bayrak değişimini kardeşlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Antalya Ak gençliğinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu geleneği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün gençlik kolları başkanlığındaki başarısıyla oluşturduğunu aktardı.

'BİZİ BOĞMAK İSTEDİLER'

Kongrelerde değişmenin normal olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece kongrelerde heyecan bizi başarıya getirmez. Çok çalışmamız lazım. 16 yıldır oylarımızı iki katına durup dururken artırmadık, çalışarak artırdık. Fedakarlık yapmak zorundayız. 16 yıldır Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, geliştirdik. Yepyeni bir Türkiye kurduk. Geçmişimizi inkar etmiyorum. Türkiye'deki gelişmeleri bütün dünya görüyor. 16 yıldır önümüze engeller çıkardılar. Duvar üstüne duvar, tel örgüler ördüler. Hepsini aştık. Birisi bize merhamet ettiği için bu engelli aşmadık. Sadece milletimize ve rabbimize güvendiğimiz için aştık. Daha ilk günden bizi boğmak istediler. 'Liderlerini seçimlerine sokmazsak bunlar dağılır' dediler. Ama Türkiye inadına Ak Parti dedi" diye konuştu.