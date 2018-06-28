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Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Karin Kneissl Mevlüt Çavuşoğlu

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