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Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla telefonla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu'nun Avusturyalı mevkidaşı Kneissl ile Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin bugün telefonla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu'nun Kneissl'a, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye tarafından Avusturya'ya gönderilen ve Avusturya-Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı görev yapan din görevlilerine oturum izni verilmeyeceği ve Türk toplumuna ait bir cami dahil 7 caminin kapatılacağı yönündeki açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Avusturya hükümeti, ülkede biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerinin durdurulmasına ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine karar vermişti. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ATİB'de görevli 2 imamın oturumları iptal edilirken, çok sayıda imama yönelik sınır dışı süreci başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Karin Kneissl Mevlüt Çavuşoğlu

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