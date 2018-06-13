Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki iddiaları değerlendirerek, “Almanya ile temasa geçtik, arama kararı çıkarıldı. Ancak henüz bulunmadı. Bulunursa Almanya ile aramızdaki anlaşma gereği teslim edilmesi lazım. Beklentimiz; tabi yakalandığında iade edilmesidir. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan Antalya-Isparta Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti ve MHP il başkanları ve bazı milletvekili adaylarıyla birlikte çevre yolunu inceleyen Bakan Çavuşoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı sürdü. Vali Karaloğlu'nu da yanına alan Bakan Çavuşoğlu, "Vali bey emniyet kemerlerimizi takalım, örnek olmamız lazım' dedi. Vali Karaloğlu ise "Sayın Bakanım ben yolu denetledim. 200 km hızla geçtik bu yolda gayet güzel olmuş" diye karşılık verdi. ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA OLDUĞU İDDİASI Bakan Çavuşoğlu, incelemenin ardından FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki iddiaları değerlendirdi. Zaman zaman bu türden ihbarlar geldiğini ve her türlü ihbarın ciddiye alındığını aktaran Çavuşoğlu, Türk istihbarat birimlerinin Almanya'da ciddi çalışmalar yürüttüğünü, konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. İddialara ilişkin Almanya'yla hemen temasa geçtiklerini de anlatan Çavuşoğlu, “Almanya Adil Öksüz'le ilgili arama kararı çıkardı. Henüz bulunmadı. Biz bu işin peşindeyiz. Avrupa'da olsun, Almanya'da olsun, ABD'de, Afrika'da, Asya'da olsun nerde olursa olsun birçoğunu bulup getirdik ve adalete teslim ettik. Her türlü ihbarı ciddiye alıyoruz" dedi. 'YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERE DÖNMESİN BU İŞ' İddianın doğru olması ve Adil Öksüz'ün yakalanması halinde yaşanacak süreçle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Eğer bulunursa anlaşma çerçevesinde bize teslim etmesi gerekir. Biz Almanya'yla anlaşmanın gereğini ve aşamalarını bu teröristlerin işlediği suçun ne olduğunu önceden zaten görüşüyoruz. Yakalama durumu olduğunda süreç hızlansın diye bunları yapıyoruz. Beklentimiz; tabi yakalandığında iade edilmesidir. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş" dedi.



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