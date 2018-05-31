Çavuşoğlu: Bu hatadan ABD'yi döndürmeye çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Teşkilatı tarafından Serik Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, seçimlere kadar gece gündüz çalışacaklarını, bu süreçte 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantıya katılacağını söyledi. Ardından 15 Haziran'da da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenen bir toplantıya katılacağını ifade eden Çavuşoğlu, bu iki ziyaret dışında seçim çalışmalarında olacağını bildirdi. "ABD'Yİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD, bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD için de ve tüm müttefikler için de bir zaafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

"TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMEMESİNİ HAZMEDEMİYORLAR" Bakan Çavuşoğlu, rakiplerinin seçim sürecindeki vaatleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Hep demagoji, hep palavra, yalan. Tam tersi, 'O köprüye gerek yok, o tünele gerek yok, yerli otomobile ne gerek var, onu yıktıracağım, bunu durduracağım, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım.' Tıpkı bugün bize ekonomik yoldan saldıranlar gibi... Onların en büyük derdi, Türkiye'nin bu projeleri hayata geçirmesi, onlara boyun eğmemesidir. Bunu hazmedemiyorlar. Biz, bizi kabullenemeyenlere 'Artık Türkiye'yi kabulleneceksiniz, Türkiye'ye nasıl muamele edeceğinizi öğreneceksiniz' derken bir de içeride onların uzantısı olan bunlarla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 ve 2071 hedeflerinin de temellerini atacak. Demokrasi güçlenecek. FETÖ'nün bozduğu adalet yeniden tesis edilecek, güçlü bir Meclis olacak. Güçlü hükümet olacak, seçimin ertesinde hükümetin kurulacağını bileceğiz. Milli gelir artacak." "MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU GÖRÜYOR"