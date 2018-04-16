Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tur şirketlerinin kriz zamanında otelcileri suistimal ettiğini söyleyerek, "Otelciler de bu tuzağa düşüyorlar. Bu sene otelciler fiyatları düşürdükleri için çok pişmanlar. Evet kazıklamayalım ama Antalya’nın markasını ve değerini düşürmeyelim" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen Antalya Merhaba “Işıklar ve Gölgeler” temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Antalya Valiliği tarafından düzenlenen Antalya Merhaba Fotoğraf Sergisi’nde Foto muhabiri Ali İhsan Öztürk’ün objektifinden Antalya’yı farklı yönleriyle yansıtan 75 eser yer aldı.

Antalya’yı anlatan çok sayıda fotoğraf sergisi açıldığını, birçok fotoğraf sanatçısının Antalya’nın çeşitli güzelliklerini anlatan sergiler açtığını belirten Karaloğlu, kentin tüm değerlerini içine alan, her sezonu anlatacak bütüncül bir fotoğraf arşivi ile fotoğraf sergisi oluşturmayı çok arzuladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Ali İhsan Öztürk’ün çektiği fotoğrafları hem Antalyalılarla hem de Antalya’ya gelecek yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerine dikkat çeken Karaloğlu, bunun için Cumhuriyet Meydanı’nı kentin bütün değerlerini anlatan fotoğraflarla süslemeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu şehir bir sezonluk olamaz"

Turizmin daha iyi geliştirilmesi için sektörle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya’nın, Likya’dan Roma’ya, Bizans’tan Selçuklu’ya, Osmanlı’ya bu şehrin kültürünü medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var. Çok önemli doğal güzellikleri, şelaleleri, mağaraları, vadileri, yaylaları, en önemlisi Toroslarda hala muhafaza etmeye çalıştığımız çok kadim bir Yörük kültürüyle Anadolu’nun bir parçası olan bu şehir bir sezonluk olamaz" dedi.

Bu şehirde var olan bütün değerler kullanıldığında 12 ayı kapsayacak turizmin yapabileceği, fırsatların ve imkânların olduğunu vurgulayan Karaloğlu, buna göre şehir, sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber çalışmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin turizm başkenti olan Antalya’da, şehre bu ünvanı kazandıran herkesin turizm haftasını kutlayan Vali Karaloğlu, serginin bir hafta açık kalacağını ve şehrin değişik noktalarında da sergileneceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu: "Antalya’mızın turizm sezonu 7-8 aya sığdırılmaz, 12 ay olması gerekiyor"

Turizm sezonunu bu hafta resmen başlattıklarını dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise turizm sezonunun çok daha başarılı geçmesini canı gönülden dilediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Antalya’mızın turizm sezonu 7-8 aya sığdırılmaz, 12 ay olması gerekiyor. 12 ay olabilmesi için turisti çekecek bir cazibe merkezi olmamız lazım. Bu potansiyel var. Kış sporlarını, Antalya’mızda hem iyi tanıtıp hem de yeni tesisler kurmamız lazım. Davraz’a ve bölgemizdeki kayak merkezlerine ilaveten, Akseki Göktepe ve Alanya Akdağ kayak merkezlerini açtığımız zaman sadece Isparta’da değil, Saklıkent başta olmak üzere en az 3 yerde Antalya’mızda kayak yapılabilir. Sadece futbol kampları değil, golf başta olmak üzere tüm spor alanlarında dünyanın her yerinden sporcuları getirmemiz lazım, bisiklet de bunlardan bir tanesi. Bunların çalışmasını yapıyoruz” dedi.

Antalya’nın aynı zamanda tanıtımının da çok iyi yapılması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Gerçekçi olalım tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakmak yetmez. Antalyalılar olarak her şeyden önce bizim Antalya’mızı iyi tanıtmamız gerekiyor. İşletme sahiplerinden tutun, şehrin yöneticileri Antalya’mızın tanıtımına büyük önem vermeli. Yurt dışında belli ülkelere bağlı kalmayalım. Geçtiğimiz 2 yıl bazı sorunlar yaşadık. Hemen alternatif destinasyonlar aradık, yani turistin geleceği ülkeler. Bulduk da, bunu yapabilmek için illa bir kriz daha yaşamamıza da gerek yok” diye konuştu.

"Türkiye’ye gelen misafirlerimiz en çok hizmet, misafirperverlik ve güvenlik diyor"

Çin’de Türkiye turizm yılı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şimdi Hindistan’ın potansiyelini arttırmaya çalışıyoruz. Bu sene Çin’de Türkiye turizm yılı, 300 milyondan fazla Çinli dünyayı dolaşıyor. Bunun yüzde 1’i Türkiye’ye gelse 3 milyon eder. Sadece yüzde 1’i, biz en az yüzde 5’ini getirebiliriz diye düşünüyoruz. Hatta yüzde 10’unu. Rusya turizm kültür yılı, bu ayın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kore’ye gidiyoruz. Gelecek sene de Kore’de Türkiye turizm yılı, o ülkelerden esasen gelen turist artıyordu. Son yıllarda azalma oldu. İskandinavlar geri gelmeye başladı. Son 2 yıldır Türkiye’ye gelmeyen turistler her zamankinden daha fazla bir heyecanla, özlemle Türkiye’ye ve Antalya’ya gelmek istiyorlar. Antalya ve Türkiye’deki misafirperverlik, otel kalitesi ve hizmet kalitesi hiçbir yerde yok. Son 2 sene gittikleri ülkelerde her anlamda kazıklandıklarını gördüler. Verdikleri paranın karşılığında hiçbir hizmet alamadılar. O yüzden biz bu özelliklerimizi lütfen iyi koruyalım. Anketlerde neden Türkiye’yi tercih ediyorsunuz sorusuna Türkiye’ye gelen misafirlerimiz en çok hizmet, misafirperverlik ve güvenlik diyor. Bunun üçü de birbirinden önemlidir” dedi.

Turist sayısının artması ayağımızı yerinden kesmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu neden söylüyorum. Bunların emarelerini görüyorum. Turist beğenmeme, iyi turist, kötü turist, parası az, çok olan, kaliteli, kalitesiz. Olabilir, parası sınırlı olan da Türkiye’ye gelmek isteyebilir. Onunda Türkiye’den hoş sedalarla ayrılması, daha fazla turistin gelmesine sebep olur.”