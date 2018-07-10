Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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