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Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Bulgaristan Çavuşoğlu telefon görüşmesi

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