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Çavuşoğlu Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 06:36 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan: - "Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerin olduğu bir dönemde Çavuşoğlu’nun Çin’e ziyarette bulunması Türkiye tarafından ikili ilişkilere verilen önemin bir göstergesi" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma iradesi var"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerin olduğu bir dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Çin’e ziyarette bulunmasının, Türkiye tarafından ikili ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan ile görüştü.

Vang, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine işaret ederek, böyle yoğun bir gündemin olduğu sırada Çavuşoğlu’nun Çin’e ziyarette bulunmasının Türkiye tarafından ikili ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nisan ayında yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Vang, iki lider arasında iyi bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti.

Vang, ayrıca Çavuşoğlu’nun Çin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin başarılı ve verimli bir şekilde geçeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin daveti üzerine söz konusu ziyaretin yapıldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerine önem verdiğine dile getirdi.

İki ülke liderlerinin mutabık kaldığı hususlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi istediklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma iradesinin altını çizdi.

İki günlük Çin ziyareti kapsamında dün Pekin’e gelen Çavuşoğlu, Çin teknoloji devi Huawei’in Ar-Ge merkezini ziyaret etmişti.

Çavuşoğlu bugün de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek ve Çinli mevkidaşı Vang ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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