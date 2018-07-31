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Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı personeliyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı personelini ziyaret etti - Bakan Çavuşoğlu: - "Türkiye'de en iyi kadrolara sahip iki kurum (AB ve Dışişleri Bakanlıkları) artık birleşti. İçeride ve dışarıda daha dinamik ve proaktif olmalıyız. Hızlı kararlar alacağız, hızlı adımlar atacağız" - "Fasıllar açılsa da açılmasa da bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Dışişleri Bakanlığının birleşmesiyle sorumluluklarının ve güçlerinin arttığını, daha dinamik ve proaktif olmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığını ziyaret etti ve başkanlık personeliyle bir araya geldi.

Türkiye'nin en iyi kadrolarına sahip iki bakanlığının birleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, AB Başkanlığı çalışanlarının bundan böyle AB sürecinin yanı sıra Türk dış politikasının her boyutuna da çok ciddi katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. Türkiye'de en iyi kadrolara sahip iki kurum artık birleşti. İçeride ve dışarıda daha dinamik ve proaktif olmalıyız. Hızlı kararlar alacağız, hızlı adımlar atacağız. Esas felsefemiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB ile ortak adım atacağımız alanlar var"

Türkiye'nin üyelik sürecinden vazgeçmeyeceğinin de altını çizen Çavuşoğlu, "Fasıllar açılsa da açılmasa da bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır." dedi.

Türkiye'nin AB'nin ortak üyelik değerlerine inandığını ve bu değerleri paylaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ortak adım atacağımız alanların olduğunu ve bu alanlara odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kurumların reformlar konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğini vurguladı.

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