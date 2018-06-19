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Çavuşoğlu: (F35) 'Ben istedim Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili "Bu çok kapsamlı, taraflı bir proje.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili "Bu çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde esnaf ziyareti yaparak, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Kaleiçi'ndeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya'daki medya mensuplarının katıldığı ziyaret programında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

'BEN İSTEDİM TÜRKİYE'Yİ ÇIKARMAK İSTİYORUM OLMAZ'
F35 savaş uçaklarının teslimatı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “F35 ile ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. İki uçağın teslimi ondan sonra eğitim süreci olacak. Zaten uçak teslim edildi, oradan yükle gel, kargoya veya uçakla uçur gel olmuyor. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok kapsamlı, taraflı bir proje, öyle 'ben istedim iptal ettim veya Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz ve gerekçeye baktığımız zaman da gerekçeler kabul edilebilir değil. Ama işte kongreden mektupla geliyor, bu S400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık ve bugüne kadar hiç aksatmadan ödememiz gereken parayı da ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Haber- Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- (DHA)

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