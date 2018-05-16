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Çavuşoğlu Filistin için telefon diplomasisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:17 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylara ilişkin Katar, Kazakistan, Kuveyt ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olayların ardından mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani ile telefon görüşmeleri

gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Katar kazakistan Kuveyt Mevlüt Çavuşoğlu

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