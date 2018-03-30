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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Le Drian ile telefonda görüştü.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine tepki göstermişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin açıklamasında, "Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Elysee Sarayı'ndan kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, heyet tarafından Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verildiği kaydedilmişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nın da içinde olduğu uluslararası koalisyonla beraber terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynadığını" söylediği aktarılmıştı.

Açıklamada, "Macron, Fransa'nın SDG'ye olan desteği konusunda güvence verdi. Suriye sorununa siyasi bir çözüm beklerken, Fransa kapsayıcı ve dengeli bir yönetim şekli çerçevesinde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesinin istikrara kavuşması ve DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için SDG'ye desteğini belirtti." ifadesine yer verilmişti.

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Dışişleri Bakanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Mevlüt Çavuşoğlu

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