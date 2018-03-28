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Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Messone ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone Türkiye

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