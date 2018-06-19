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Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1): - "Suriye ile ilgili her konuda en kilit ülke Türkiye'dir" - "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo) Esasen 20 civarında eyalette FBI'ın (FETÖ'ya karşı) soruşturma başlattığını büyükelçimize söylemiştir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de birçok alanda lokomotif ülke olan Türkiye'nin Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit konumda olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Cenevre ve Soçi süreciyle Soçi'nin Cenevre'ye bağlanmasında çok önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Astana'da Türkiye bir lokomotiftir ve şu anda Münbiç dahil sahadaki çalışmalarla Türkiye bir lokomotiftir. Çatışmaların durdurulması ve güven artırıcı adımlar konusunda, insani yardımlar konusunda Türkiye bir lokomotiftir. Şu anda Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yani Suriye ile ilgili her konuda esasen en kilit ülke Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de oyun kurucu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Münbiç'te ABD ile mutabık kalınan yol haritasının Suriye'nin geleceği için bir tehdit olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, diğer taraftan Rusya ve İran ile yapılan çalışmaların, rejimle muhalefet arasındaki çatışmaları durdurarak tarafları bir masa etrafında toplayıp siyasi çözüm için müzakerelere başlatmayı amaçladığını kaydetti.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu konuda bilgi verdiğini belirterek, "(Pompeo) Esasen 20 civarında eyalette FBI'ın (FETÖ'ya karşı) soruşturma başlattığını büyükelçimize söylemiştir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Suriye

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