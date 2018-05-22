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Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

MANAVGAT'TA SKM AÇILIŞINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde düzenlenen Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı.

Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek (2)

MANAVGAT'TA SKM AÇILIŞINA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde düzenlenen Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açılışta yaptığı açıklamada Ak Parti'nin iktidar döneminde yaptığı çalışmaları ve Antalya milletvekili aday listesindeki isimler hakkında görüş belirtti, Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardım çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkelerin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'na ses çıkarmayanların Afrin Operasyonu sırasında ayağa kalktıklarını, çünkü Afrin'deki teröristleri desteklediklerini söyledi.
'YENGEDEN İZİN ALMAK İÇİN BENİ KULLANIYORSUN'
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Recep Sertoğlu adlı vatandaşın, telefonda eşine "Başkanımız gelmiş Mevlüt Çavuşoğlu, onu seyrediyorum" dediği duyuldu. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Kime diyorsun Mevlüt Çavuşoğlu gelmiş?" diye sordu. Recep Sertoğlu da "Hanım işten gelmiş, bir resim çektireyim de gideyim" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Yengeden izin almak için beni kullanıyorsun. Fotoğraf çektirmek için beni kullan da başka kötü niyetli amaçların için kullanma. Evden kaçmak için de beni kullanma" diyerek kürsüye çağırdığı Recep Sertoğlu ile fotoğraf çektirdi. Recep Sertoğlu kürsüden inerken Bakan Çavuşoğlu, Sertoğlu'nun eşine seslenerek, "Yenge ben her zaman bununla beraber değilim, haberin olsun" diye seslendi. Recep Sertoğlu, vatandaşın gülüşmelerinin ardından kürsüden indi.
Konuşmaların ardından Manavgat Ak Parti SKM'nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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