Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu'nun İtalyan mevkidaşı Milanesi ile bugün telefonla görüştüğünü bildirdi.
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