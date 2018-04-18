Çavuşoğlu, Katarlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Iraklı mevkidaşı Caferi ile telefon görüşmesi yaptı.
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