Çavuşoğlu Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde telefonları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsolosluk çağrı merkezini gezerek, telefonları yanıtladı.

Vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili konularda telefonla yaptığı başvuruları karşılamak amacıyla kurulan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen telefonlara cevap verdi.

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni gezerek, merkezin çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Almanya'nın Münih kentinden çağrı merkezini arayan bir vatandaş ile sohbet etti.

Türk vatandaşına Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden memnun olup olmadığını soran Çavuşoğlu, burada çalışan görevlilerin kendisine yardımcı olacağını belirtti. Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşın ailesine selamlarını iletti.

Çavuşoğlu ayrıca İngiltere'den eşi için vize talebinde bulunan Pakistan uyruklu bir kadınla telefonda görüştü ve kadına merkezin verdiği hizmetten memnun olup olmadığını sordu.

Bakan Çavuşoğlu, elektronik vize sitesinde sorun yaşayan kadına çağrı merkezinde çalışanların yardımcı olacağını söyledi.