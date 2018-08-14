Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin davetini kabul ederek büyükelçilere hitap ettiği ve sorularına açık yüreklilikle yanıt verdiği için Lavrov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi vardır. Bu tecrübesini büyükelçilerimizle paylaştı. Birçok konuda Rusya Federasyonu'nun ve kendisinin vizyonunu bizlerle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından düzenlenecek çalışma yemeğinde de ikili ilişkileri gözden geçireceklerini, en son Rusya'da ve Singapur'da bir araya geldiklerini belirterek "İkili ilişkilerimiz her alanda olumlu bir şekilde seyrediyor." diye konuştu.

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi projeleri hayata geçirmek için iki ülke liderinin çizdiği çerçevede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: