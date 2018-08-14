Çavuşoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Rus mevkidaşı ile görüşmelerinde bölgesel konuları, gündemde olan İdlib konusunu da ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, "İdlib'te birlikte ne yapabiliriz, neleri önleyebiliriz, terörle mücadeleyi nasıl yapabiliriz bunları değerlendireceğiz." diye konuştu. İki ülke liderlerinin de bu konuda sık sık telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu "Askerlerimiz, istihbaratımız ve tüm ilgili kurumlarımız da kendi arasındaki çalışmaları sürdürüyor. Bu iş birliği içinde İdlib sorununa da bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum." ifadesini kullandı. Astana anlaşmasıyla Suriye'de çatışmaların durdurulmasının, özellikle muhalefet ve rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasının amaçlandığını ve bu konuda önemli mesafe kat edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Evet bizim 12 gözlem noktamız var. Bu gözlem noktalarının amacı çatışmalar veya ihlaller olduğu zaman, ateşkesi bozan taraf olduğu zaman bunların tespit edilmesi ve garantör olarak buna yönelik tedbirleri birlikte almamızdır." dedi.

İdlib bölgesinde 3 milyondan fazla sivilin yaşadığının söylendiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ama İdlib bölgesinde bazı terör grupları da var. Bunlar Halep'ten, Doğu Guta'dan ve Humus'tan geldi. Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden açılan koridorlar sonrasında silahlarıyla beraber geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil ama özellikle İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla yapılacak iş basit. Biz sonuç alıcı bir stratejiyle Rusya ile beraber, diğer ortaklarımızla beraber, istihbaratlarımız, askeri güçlerimiz bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Yani terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır. Yani felaket olur." Çavuşoğlu, ılımlı muhalefetle radikalleri ayırmak ve teröristleri tespit etmek gerektiğini vurgulayarak, "Ilımlı muhalefet de, halk da bu teröristlerden çok rahatsız olduğuna göre, onlara karşı hep birlikte mücadele etmek lazım, bunu başarmamız lazım. Bu, bizlerin, ülkelerimizin halkların güvenliği için de, Suriye'nin geleceği için de önemli." diye konuştu.

- "Baskıyla, tehditle, yaptırımlarla, Türkiye ile ilişkilerde ancak kaos olur" Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı din adamı Andrew Brunson'a ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görüşmesine ilişkin bir soruya, "Esasen Beyaz Saray bu görüşmeyi ayarladı. Beyaz Saray ile zaten doğal olarak Büyükelçimiz arasında da temaslar devam ediyor." yanıtı verdi. ABD'de bu sorunu çözmek isteyen grupların da, sorunu sürdürmek isteyen grupların da olduğunu ve bu konuda bir karmaşa olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Daha önce üzerinde konuştuğumuz meseleler var. Bunlarla ilgili taslak yol haritalarımız var, eylem planlarımız var. Tüm bu konulardaki bilgileri bir kere daha güncelledik. Çünkü birinin bildiğini diğeri bilmiyoruz diyor, aynı kurum içinde de böyle şeyler yaşanıyor. Net bir biçimde mesajı verdi büyükelçimiz: 'Baskıyla, tehditle, yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur, yani kötüye gider. ABD yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakıp Türkiye ile diyalogla ilişkileri geliştirebilir' mesajını vermiştir."

- "Brunson'ın durumunda değişiklik yok" Brunson'ın sağlık durumu nedeniyle şu anda ev hapsinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün de yanlış bilmiyorsam, maslahatgüzar da, konsolosluk erişimi orada da devam ediyor, kendisini ziyaret edecek. Sonuçta Brunson'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu. - "Artık bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor" Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin bir soruya ise, Türkiye'nin ABD'nin veya herhangi bir ülkenin yaptırımlarına prensip olarak karşı olduğu yanıtını verdi. BM yaptırım kararlarına herkesin uyduğunu ve bunun zaten bağlayıcı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz AB'nin de Rusya'ya yönelik yaptırımlarına hiç bir zaman katılmadığımız gibi karşı olduğumuzu da net bir şekilde söyledik. İran'a yönelik yaptırımlara da katılmayacağımızı söyledik." dedi. Bir ülkenin tek başına karar alıp bu kararını diğer ülkelere empoze etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Artık böyle bir dünya yok bunu kabullenmeleri gerekiyor." diye konuştu.