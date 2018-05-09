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Çavuşoğlu- Linkevicius ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (1): - "(ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesi) Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. 'Önceki yönetim imzaladı, ben bunun arkasında durmam' olmaz. O zaman tüm geçmişteki uluslararası anlaşmalar hepsi bir gün ve aniden yok sayılabilir" - "Ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı." dedi.

Çavuşoğlu ve Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına hakkında Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararı talihsiz bir adım olmuştur. Farklı sebeplerden dolayı talihsiz olmuştur; birincisi devletlerde devamlılık vardır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Brezilya ve Türkiye'nin İran'ı bir anlaşma imzalaması için ikna ettiğini, o zaman ABD ve bazı ülkelerin buna karşı çıktığını belirterek, "Daha sonra kendileri müzakere ettiler ve sonuçta bir anlaşma imzalandı. Dolayısıyla devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. 'Önceki yönetim imzaladı, ben bunun arkasında durmam' olmaz. O zaman tüm geçmişteki uluslararası anlaşmalar hepsi bir gün ve aniden yok sayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci olarak da nükleer anlaşmanın sadece İran ile ABD arasında imzalanmadığını, AB ve başka ülkelerin de dahil olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Netice itibarıyla ABD'nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil. Diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla, liderlerin yaptığı ortak açıklamalarla bu anlaşmaya bağlı kalacakların söylediler, şimdi tam bir kaos oldu." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Anlaşmanını imzalanması yetmez. İran'ın atması gereken adımlar var. Ambargoların kaldırılması gibi süreçlerin denetlenebilir, şeffaf bir süreç olması gerekiyor. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Biz Türkiye olarak nükleer silahlara karşıyız ama hepsine karşıyız sadece bir ülkenin elindeki nükleer silahlar ya da geliştirebileceği nükleer silaha değil. Tüm bölgemizdeki ve dünyadaki nükleer silahlara karşıyız."

İran konusundaki bu hassasiyeti tüm ülkelerin kendileri ve diğerleri için de göstermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Umarım bu belirsizlik, bu kaos bir an önce atlatılır. Biz her zaman olduğu gibi burada yine ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

(Sürecek)

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