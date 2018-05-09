Çavuşoğlu-Linkevicius ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'ye en güçlü desteği veren ülke olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kıymetli dostum" diye bahsettiği Linkevicius'u ağırlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirerek, "Linas benim yakın dostlarımdan bir tanesidir ve ikili ilişkilerimiz geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde bize her zaman en güçlü desteği veren ülke Litvanya'dır. Ve Dışişleri Bakanı olarak Linas'ın pozisyonu da nettir." dedi. Litvanyalı mevkidaşının 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki desteğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'deki darbe girişiminden sonra Türkiye’ye ve Türk demokrasisine en güçlü desteği veren ülke Litvanya olmuştur." diye konuştu. İkili ilişkileri ve ticareti artırmak için çaba sarf ettiklerinden bahseden Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimiz 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 arttı bir önceki yıla göre yani 2016'ya göre ve yaklaşık 800 milyon dolar oldu. Bu hedeflerimizi büyütmemize de sebep oldu. Önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Litvanya'nın bu sene bağımsızlığının 100. yılını kutladığını 1930'da bu ülkeyle imzaladıkları dostluk anlaşmasından bu yana da kesintisiz hep iyi ilişkilerinin olduğunu kaydederek, "Litvanya'da Kırım tatarları var, Karay Türkleri var. Litvanya her zaman farklı etnik farklı kültürleri zenginlik olarak görüyor. Litvanya'daki hoşgörünün diğer Avrupa ülkelerine de örnek olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Konuk bakan Linkevicius da "Türkiye'yi, AB'nin çok önemli ortağı olarak görüyoruz. Avrupa Günü olan böyle bir günde burada olmak çok anlamlı. Türkiye, bölgesinin önemli ülkesi. Özellikle birtakım zorluklar bağlamında çok önemli ülke. Terör ve göç konusunda önemli bir ülke. AB ile Türkiye arasında tartışılması gereken meseleler var. Bu meselelerin diyalog yoluyla konuşulması önemlidir." dedi. Litvanya'da çok eski bir Müslüman topluluk bulunduğundan bahseden konuk bakan, "Onlar kendi kültürlerini muhafaza ederek yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu da aslında ortak yaşam kültürünü ve entegrasyonun nasıl yaşanabileceğini ve uygulanabileceğinin iyi bir işareti. Dolayısıyla Türkiye ile de paylaşabileceğimiz birçok şey var." ifadelerini kullandı.

Linkevicius, Çavuşoğlu'nu Litvanya'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin olumlu istikamette seyrettiğini ifade eden Linkevicius, görüşmede, ekonomik ilişkilerin daha da canlandırılması için ne tür teşvikler uygulanabileceğinden bahsettiklerini, yenilenebilir enerji kaynakları, bilgi bilişim teknolojileri, lazer, yaşam bilimleri gibi değişik alanlarda yapılabilecek ortak çalışmaların da ele alındığını anlattı. - Bakanların spor muhabbeti Basın toplantısına iki bakanın basketbol çekişmesi damgasını vurdu. Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalleri'nde Türkiye'den Fenerbahçe ile Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımının eşleştiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Litvanya ile çok iyi dostluğumuz var inşallah ayın 18’inde başlayacak dörtlü finalde Fenerbahçe ile Zalgiris karşılaşması dostluğu bozmaz." dedi. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Çavuşoğlu, sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı Litvanya takımının çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Litvanya basketbolda Avrupa’da en iyi ülkelerden biridir. Milli takımları her zaman başarılıdır. Ama Fenerbahçemiz de iyidir ve geçen yıl da şampiyon oldu. Bu sene de şampiyon oluruz. Ama önce Litvanya takımını geçmek zorundayız. İnşallah dostluğumuzu bozmaz." yorumunu yaptı.