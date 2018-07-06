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Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:09 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi

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