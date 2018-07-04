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Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Çavuşoğlu NATO telefon görüşmesi

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