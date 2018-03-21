Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ile Münbiç görüşmeleri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik.

Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takırdığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.