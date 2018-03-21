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Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında, 'Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim" dedi. Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilgili olarak, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ile Münbiç görüşmeleri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik.

Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takırdığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.

Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız.

"MÜNBİÇ YANITI: ANLAŞMAYA VARDIK DEMEDİK, ANLAYIŞA VARDIK"

Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Bu bakan türkiyeyi dünyaya rezil ediyor derhal görevden alınmalı..
ANLAYIŞA VARMAK NE OLUYOR? HANGİ SÖZLÜĞÜMÜZDE GEÇİYOR?
@recaigal " anlayışa varmak" kazı çevirmek anlamına geliyor.
sazan ca olarak geçiyor. ABD ki sazanlar buna cevap vercekti. .de sizingibi abd li sazanlari ortaya çıkarma. için söylenmişti.
ne anlayışa yahu neyin anlayışı ne saçma bi açıklama bu
10 dakıkada dost 20 dakıka sonra duşman mıllete zulum bu akıl ve sağlığımız bozuldu
ŞU ABD DIŞ İŞLERİ SÖZCÜSÜNÜ İYİ Bİ KIRMAK LAZIM:)
kırık zaten
Sayın Çavuşoğlu, Ha anlaşmaya vardınız, Ha anlayışa, ne fark ederki, Neden kıvırtıyorsun, ikiyüzlü emperyalist köpeklerin ne bok olduğunu bilmiyormusun, önemli olan sizlerin bu emperyalist köpeklere karşı dik duruşunuzu ve kararlılığınızı bozmamanızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Emperyalist batıya karşı kurulduğu günden bugüne kadar Atatürk dönemi hariç hiç bu şekilde dik durmamıştı, Allah Yolunda yürüyen doğru insanların yardımcısının Allah olduğuna dair inancımız tamdır elhamdürüllah, onun için, Durmak Yok Yola Devam
BİR DIŞ İŞLERİ BAKANI BÖYLE KOMİK OLUR MU.MENBİÇ KONUSUNDA VARSAYALIM ANLAYIŞA VARDI NIZ DEDİN.ANLAŞMAYA VARDIK İLE ARASINDA 3 ANLAŞMAYA 3 HARF FARK VAR.BU KADAR KENDİNİ ALÇALTMA.ÇÜNKÜ SENİN ŞAHSINDA DEVLETE BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR.SOYTARILIK YAPACAKSAN O MAKAMDAN AYRIL ÖYLE YAP.YETER ARTIK BE
Çevir kazı yanmasın...
Anlayışa vardık ne demek ya daha geçenlerde hükümet sözcünüz anlaşmaya vardık demişti şimdi bir kaç harfle değişim yapıyorsunuz valla hayret birşey siniz
kaldırıldıkk mi yine:):):)
ANLAYIŞA VARMIŞLAR....BUNLARIN HEPSİ KOMEDYEN YA...HA KIRŞEHİR VALİSİ HA MEVLÜT BEY...
merak ettik nasıl bi anlayışmış? Bulguru ekmekle yemekmi yoksa yoğurtla yemekmi eğer yoğurtla yiyorsan anlayışa gelmişsindir
Teşekkürler açıklama için
Görüşme tutanakları tutulmadığı için istediğini istediğin gibi söyleye bilirsiniz ama bence çok yanlış yollardayız
derd ettiğin şeye bak sayın Bakan Bizde biliyoruz ABD ile anlaşamayacağımızı 4000tır silah verdikleri teröristleri ellerinin tersiyle itecek değiller olay yine aynı şekliyle devam edecek Onlar Bize; "müttefiğimizsiniz" deyip ,gözümüzün içine baka baka PKK ya silah vermeye devam edecekler Bizde onlara "_elbette müttefiğiz" deyip;Gözlerinin içine baka baka Vurmaya Devam edeceğiz
Hangi iş birliği için teşekkür ettin Çavuşoğlu.
hani terör örgütleriyle anlaşma yapanlarla anlayışa varılmazdı :)
boşverin anlaşmayı hazır tavına gelmişken o bölgeyi tamamen törörden ve destekçilerinden tamizleyin,kandil dahil. bi çıkarsak geri daha zor gireriz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD tarafından doğrulanmayan Menbiç anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Menbiç konusunda son dönemde ABD ile yoğun müzakereler yapıldığını söyleyen Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.
Abd ile çalışma grubu oluşturulması saçma.Darbeyi yapan,feto elebaşını barındıran,teröristlere onca silahı veren uyarılarımızı dikkate almayan abd değil mi?Ne konuşacağız bunlarla sözün çoktan bitteği yerdeyiz artık silahlar konuşur.Bir avuç çakal sürüsü Afrinde tavuk gibi dağılınca mı akılları başına geldi.Malesef devlet olarak diplomasiyi bilmiyoruz.
sayın buyuklerim hiç bir şey belli değil deyin lütfen en iyisini yapacağız deyin lütfen sonra anlaşma anlayış gibi kelimeler yanlış anlaşılıyor
kelime oyunu yapma bize la anlayışa vardık anlaşmaya varmadık falan çık elinde adam gibi bişeyler olunca konuşma yap koca bakansın boş boş konuşma
buda osmanlı tokadı gibi oldu :) ben demedim diyor çavışoğlu her konuşman bi felaket valla.. gelmiş geçmiş tüm zamanların iş bozan dışişeri bakanısın
Her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşacaksınız..Çünkü başka çareniz yok..Eliniz mahkum..
çevir kazı yanmasın.abd çıkmam diyor dimi,onları ordan çıkartmazsanız adam değilsiniz.sıradaki hedef münbiç dendi,münbiçe girin.dalga mı geçiyorsunuz milletle.
Anlıyoruz....
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