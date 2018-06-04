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Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, görüşme çok başarılı geçti yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, görüşme çok başarılı geçti yorumunda bulundu.

Ayrıca Çavuşoğlu, YPG konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "YPG konusunda somut sonuç bekliyorum" dedi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mevlüt Çavuşoğlu Mike Pompeo Türkiye

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